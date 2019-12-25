200 yataklı her yeni hastaneye pist müjdesi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Hava Ambulans Çalıştayı İzmir Urla Ulusal ve Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Similasyon Merkezi'nde başladı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Hava Ambulans Çalıştayı İzmir Urla Ulusal ve Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Similasyon Merkezi'nde başladı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Semih Korkut yönetimindeki çalıştaya, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, helikopter ambulansların konuşlu bulunduğu 17 bölgenin İl Ambulans Servisi başhekimleri katıldı.



BRANŞLAŞMA EĞİTİMİ



DR. Semih Korkut dünyanın en genç ve en iyi hava ambulansı filosuna sahip olduklarını, 3 ambulans uçak ve 17 ambulans helikopter ile tüm Türkiye'ye hizmet verildiğini belirtti. Acil sağlık hizmetlerinde çalışan paramediklerin; hava, deniz, yenidoğan gibi branşlaşmalarını sağlayacak planlama çalışmalarının olduğunu söyleyen Korkut, Bakanlık yatırımları arasında, inşa edilecek 200 yataklı her hastaneye helikopter pistinin yapılmasının yer aldığını dile getirdi.