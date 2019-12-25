  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de çay ocaklarına operasyon! Onlarca kişi yakalandı

'de çay ocaklarına operasyon! Onlarca kişi yakalandı

İzmir'de çay ocaklarına operasyon! Onlarca kişi yakalandı

25.12.2019, 12:55

'in Bornova ilçesinde bulunan çay ocaklarına, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 33 kişi yakalandı. Operasyonda, tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konulurken işletme sahipleri Y.O. ve H.Y. isimli şahıslar hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan yapıldı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Bornova'nın Egemenlik ve Laka mahallelerinde umuma açık çay ocaklarında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu çay ocaklarına gerçekleştirilen baskınlarda, kumar oynadığı belirlenen 33 şahsa kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan dolayı idari yaptırım uygulandı. Operasyonda, tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konulurken işletme sahipleri Y.O. ve H.Y. isimli şahıslar hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.



Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de çay ocaklarına operasyon! Onlarca kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN