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'de feci ! Araçlar küle döndü

İzmir'de feci yangın! Araçlar küle döndü

25.12.2019, 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019,09:43

'in ilçesinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

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