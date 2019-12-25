İzmir'de feci yangın! Araçlar küle döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.