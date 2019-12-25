İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.
Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir'de feci yangın! Araçlar küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.