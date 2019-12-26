Adana sular altında

Adana'da 2 gündür etkisini artıran şiddetli yağış kenti felç etti. Sağanak yağış, tüm şehri sular altında bıraktı. Yolları, ekili alanları, işyerlerini ve birçok evi su bastı. Sürücüler ve vatandaşların büyük güçlük çektiği Adana'da bir tamirci dükkanındaki koltuk da sel sularıyla sürüklendi.

Seyhan Alidede mahallesinde bir bina kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaatın temel kazısı sırasında şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü.