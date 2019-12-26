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Haberler > Yaşam > İzmir'de doktor işe gitmeyince merak ettiler! Eve giren ekipler şok oldu

'de doktor işe gitmeyince merak ettiler! Eve giren ekipler şok oldu

İzmir'de doktor işe gitmeyince merak ettiler! Eve giren ekipler şok oldu

26.12.2019, 13:34

'de, 'nde görev yapan . Tayfun Ö. (31), kendini asarak yaşamına son verdi. Tayfun Ö.'nün cenazesi, otopsi için Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, bu sabah saatlerinde, Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Ortapedi Servisi'nde görev yapan . Tayfun Ö. işe gitmeyince, meslektaşları merak etti.

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