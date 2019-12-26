İzmir'de doktor işe gitmeyince merak ettiler! Eve giren ekipler şok oldu

İzmir'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Asistan Dr. Tayfun Ö. (31), kendini asarak yaşamına son verdi. Tayfun Ö.'nün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, bu sabah saatlerinde, Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortapedi Servisi'nde görev yapan Asistan Dr. Tayfun Ö. işe gitmeyince, meslektaşları merak etti.
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