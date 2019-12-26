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'de ! 3 bin liralık telefon sipariş etti kargoyu açınca şok oldu

İzmir'de şok eden olay! 3 bin liralık telefon sipariş etti kargoyu açınca şok oldu

26.12.2019, 10:53

'in Dikili ilçesinde, bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği mesajının ardından üzerinden iki sipariş veren ve kapıda ödeme yapan bir kişi, kargoyu açınca şok oldu. Bakın içinden ne çıktı...

Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesinde yaşayan (53) ve Meltem Gültekin çifti, bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği bilgisini aldı.

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