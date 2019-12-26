İzmir'in Dikili ilçesinde, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği mesajının ardından internet üzerinden iki sipariş veren ve kapıda ödeme yapan bir kişi, kargoyu açınca şok oldu. Bakın içinden ne çıktı...
Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültekin (53) ve Meltem Gültekin çifti, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği bilgisini aldı.
İzmir'de şok eden olay! 3 bin liralık telefon sipariş etti kargoyu açınca şok oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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