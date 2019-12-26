İzmir'de şok eden olay! 3 bin liralık telefon sipariş etti kargoyu açınca şok oldu

İzmir'in Dikili ilçesinde, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği mesajının ardından internet üzerinden iki sipariş veren ve kapıda ödeme yapan bir kişi, kargoyu açınca şok oldu. Bakın içinden ne çıktı...