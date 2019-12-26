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, yaşayan hafızasını kaybetti

Muğla, yaşayan hafızasını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Türkiye'nin en yaşlı insanı olarak gösterilen ve 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören 113 yaşındaki Ayşe Uçar sabaha karşı hayatını kaybetti. Doğum tarihi 1907 olarak kayıtlara geçen ve Uçar, 28 Temmuz 2019 tarihinde 113 yaşına girmişti. Ayşe nine, kızları 92 yaşındaki Adile Demirtaş, 89 yaşındaki Meliha Bozkurt ve 76 yaşındaki gelini Gülnaz Uçar ile birlikte yaşıyordu. Son 10 yılını ayaklarının tutmaması nedeniyle yatakta geçiren Uçar, işitme ve yürüme sorunun dışında hiçbir sağlık sorunu yaşamıyordu. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti" dedi. Uçar, doğup büyüdüğü Menteşe'nin Gülağzı köyünde toprağa verildi.

ADEM ÜLKER

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