Sosyal medyasız yaşayamıyoruz

Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında dünya lideri. 2019 Global Mobil Kullanıcı Araştırması’na göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 20’si sabah uyanır uyanmaz internete girerken yüzde 28’i trafikte bile mobil oyuna ara vermiyor

Akıllı telefon kullanımının hızla arttığı, her 10 kullanıcıdan 9'unda akıllı telefon bulunduğu Türkiye'de sosyal medya günlük hayatın içinde önemli bir yer tutuyor. Deloitte tarafından yapılan 2019 Global Mobil Kullanıcı Araştırması'na göre ise Türkiye'de sosyal medyayı en çok kullanan ülke. Trafikte bile sosyal medyadan gözünü ayırmayanlar trafikte tehlike saçıyor. Araştırmada 28 ülkeden 44 bin 150 kişi ile görüşüldü. Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar olurken onu haber okuma ve oyunlar izliyor. Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında Avrupa'nın iki katı bir oranla dünyada ilk sırada. Cinsiyete göre sosyal medya ve haberleşme uygulamalarının kullanımı incelendiğinde ise kadınlar daha çok Instagram, Snapchat ve TikTok kullanıyor.



UYANIR UYANMAZ İNTERNET



Kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat'te 14 puan, Instagram ve TikTok'ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları. Türkiye'nin birinci sırada olduğu bir başka alan ise mobil oyunlar. Araştırma her iki kişiden biri bir başka deyişle yüzde 55'lik bir kesim oyun oynamak için cep telefonunu tercih ediyor. En fazla oyunu 35-44 yaş grubu oynuyor. Araştırmaya göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 20'si sabah uyanır uyanmaz oyun oynamaya başlıyor.



HER YAŞ GRUBUNDA YAYGIN



Trafikte oyun oynayanların oranı yüzde 28'e kadar çıkıyor. Akıllı telefonlar, televizyon dışında her alanda neredeyse bütün yaş gruplarında ilk sırada yer alıyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 80'si televizyon seyrettiğini söylüyor.