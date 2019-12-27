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Bakan Albayrak'tan mesajı

Bakan Albayrak'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı

27.12.2019, 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019,12:23

Bakan Albayrak: İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver ’u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.



Bakan Albayrak, paylaşımında "İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında İstiklal Marşını hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi..
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