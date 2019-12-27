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Doktor kızı eşi tarafından öldürülen anne : En ağır cezayı alacağına inanıyorum

Doktor kızı eşi tarafından öldürülen anne Gülden Yılmaz: En ağır cezayı alacağına inanıyorum

27.12.2019, 09:11

'in ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı 'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenmesinin ardından, anne iddianame hakkında konuştu. İndirim hükümlerinin uygulanmamasını talep eden savcıya teşekkür eden Yılmaz, "Bir yandan sancılı bir boşanma süreci geçirirken, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istenmesini memnuniyetle karşıladım. Boşanma davasında karşılaştığım şeylere rağmen adalete güvenim tam ve bu adamın en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.

Pratisyen Hekim , 27 Haziran günü otomobiliyle Antalya'dan, 'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa da kendisine boşanma davası açan 'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Mustafa Ali Yılmaz, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U. büyük korku yaşadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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