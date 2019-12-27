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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

27.12.2019, 14:08

yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve , , , Doğu ve , ve çevreleriyle ve ’ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

AA

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