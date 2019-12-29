Kimse Bilmez final bölümü canlı izle!

Kimse Bilmez final bölümü ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Final bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Ali’nin hayatını karartmak için Sevda’yı kaçıran Nedim, Ali’den bir tercih yapmasını ister. Ali’nin, Nedim’den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda’yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı? İşte Kimse Bilmez final bölümü izleme sayfası...

Kimse Bilmez final bölümünde neler olacak? sorusu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarır. Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır.

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Öte yandan Nedim'in vurduğu Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali'ye anlatmak ister. Ali, Kurtbey'in büyüttüğü Zeynep'in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi?

Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır. Vedat en sonunda Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyler. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak?

Ali'nin hayatını karartmak için Sevda'yı kaçıran Nedim, Ali'den bir tercih yapmasını ister. Ali'nin, Nedim'den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?