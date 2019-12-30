Balıkesir'de balıkçıların ağına takılan 200 kilo 3,5 metre boyundaki köpek balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Görenler hayrete düştü. İşte o devasa köpek balığı...
Balıkesir'in Bandırma açıklarında balıkçıların ağlarına tilki cinsi köpek balığı takıldı.
Balıkesir'de balıkçıların ağına takılan şey şok etti! Vatandaşlar fotoğraf için sıraya girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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