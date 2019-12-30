Milli Piyango bilet satışı saat kaçta bitiyor? Bilet satışı kaça kadar devam edecek?

Milli Piyango büyük ödül için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Peki Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar devam ediyor? Bilet satışı kaçta bitecek? işte detaylar...

Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar sürecek? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 2020'ye milyoner olarak girmek isteyenler Milli Piyango bileti almak için bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar devam edecek? İşte merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Ayrıca online sistem üzerinden Milli Piyango biletini edinmek de mümkün.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.