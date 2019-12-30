Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek olan 80 milyon liraya neler alınır?

2020'ye az bir süre kala Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek olan 80 milyon lira için de heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca kişinin rüyasını süsleyen yılbaşı büyük ikramiyesini kazanmak isteyenler bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda ağırlığı 500 kilo olan yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisini beklemeye başladı. İşte 80 milyonluk yılbaşı büyük ikramiyesi ile alınabileceklerin listesi...

Milli Piyango Genel Müdürlüğü, Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi hazırladı. 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda ağırlığı 500 kilo olan yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisini beklemeye başladı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kamuoyuyla paylaştı. Çekilişte kazanacak talihliye ya da talihlilere ödenecek 80 milyon lira tutarındaki banknot desteleri, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde sergilendi.



320 OTOMOBİL YA DA 160 EV ALINABİLİYOR



Milli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor. Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor. İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.



