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ve alkollü içkiye yılbaşında olacak mı? Sigara ve alkollü içkide vergi kararı!

Sigara ve alkollü içkiye yılbaşında zam olacak mı? Sigara ve alkollü içkide vergi kararı!

31.12.2019, 08:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019,08:57

Yılbaşında ve alkole gelecek mi? Son dakika haberine göre sigara ve alkollü içkideki enflasyon oranında vergi artışının bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sigara ve alkollü içkilerin vergilendirme usulüne yönelik önemli bir karar aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, sigara ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi'nin 6 aylık enflasyon oranında değişmesi hükmü yılbaşında uygulanmayacak.

Yürürlükteki yasaya göre, alkollü içkilerden alınan 'Asgari Maktu Vergi' ile sigaradan alınan 'Asgari Maktu Vergi' ve 'Maktu Vergi' tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında geriye dönük altı aylık enflasyon oranı kadar artıyor.

Bu yasa uyarınca ocak ayında alkollü içki ve sigara vergileri, 2019 yılının temmuz-aralık dönemindeki yurtiçi üretici fiyat endeksi değişimi oranında güncellenecekti. Ancak Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, alkollü içki ve sigara, 2020 yılı ilk altı ayı için güncelleme hükmünden muaf tutuldu.

Böylece temmuz-kasım döneminde düşüş gösteren yurtiçi üretici fiyat endeksi, aralık ayında artışa geçse bile sigara ve alkollü içkilerin vergisi yılbaşında artmayacak.

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