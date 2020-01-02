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Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz kursu

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz kayak kursu

02.01.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020,11:36

'de 7'den 70'e herkesin spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden büyükşehir belediyesi, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen Denizli Merkezi'nde ücretsiz kursu başlattı.

'de 7'den 70'e herkesin spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden büyükşehir belediyesi, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen Denizli Merkezi'nde ücretsiz kursu başlattı.

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