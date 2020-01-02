Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden büyükşehir belediyesi, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu başlattı.
Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden büyükşehir belediyesi, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu başlattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz kayak kursu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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