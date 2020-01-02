Denizli'de yol buz pistine döndü! 20 araç birbirine girdi

Denizli'de havaların soğuması ile kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde yaşanan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Acıpayam Aliveren Mahallesi'nde buz pistine dönen yolda kayan 20'ye yakın araç, birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu.

Hafta başından bu yana kentte devam eden soğuk havalar kar yağışını da beraberinde getirdi. Yağmur yağışının etkili olduğu kentte yüksek kesimler ile beraber bazı ilçelerde yağış kara çevirince yaşam olumsuz etkilendi.