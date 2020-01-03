KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı için tercih kılavuzu açıklandı. Nasıl Tercih yapılır? İşte tüm detaylar...
KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar, tercihlerini 08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 15 Ocak 2020 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 124 personel alınacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.