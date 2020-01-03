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2020/3 yayımlandı! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 124 personel alınacak!

KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 124 personel alınacak!

03.01.2020, 10:31

-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı için açıklandı. Nasıl Tercih yapılır? İşte tüm detaylar...

KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 15 Ocak 2020 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

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