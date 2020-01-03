Mine Tugay yoga paylaşımıyla gündem oldu

Kanal D'de yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Şeniz' karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, son gönderisi çok konuşuldu. Yogaya merakla olan oyuncu, evinde de çalışmalarına devam ettiğini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen 41 yaşındaki oyuncu, bu kez yoga yaptığı anları yayınladı. Başarılı oyunculuğunun yanında cesur paylaşımlarıyla da öne çıkan Mine Tugay, bu defa evinde yoga yaparken gönderi paylaştı.

Evdeki çalışmalarını biraz aksattığını ifade eden Tugay, Instagram hesabından paylaştığı videoda son derece zor bir hareketin altından başarıyla kalktı.

Vücudunun ne kadar esnek olduğunu bir kez daha kanıtlayan oyuncu, Yeni yıla tekme atarken çektirdiği kare ile merhaba demişti.