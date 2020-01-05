Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

Faydalı olarak bilinen yiyecekler gerçekten herkes için aynı etkiyi yaratıyor mu? Doğal besinler hayatınızda büyük bir yer kaplıyorsa tüm etkilerini bilmeniz gerekiyor. Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum diyenlerdenseniz başarılı diyetisyen Arzu Yamanel'in önerileri sizler için etkili olacak. İşte Arzu Yamanel'den diyet yapanlara özel tavsiyeler…



