  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

simit yiyenlere kötü haber!

Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber!

05.01.2020, 10:11

Faydalı olarak bilinen yiyecekler gerçekten herkes için aynı etkiyi yaratıyor mu? Doğal besinler hayatınızda büyük bir yer kaplıyorsa tüm etkilerini bilmeniz gerekiyor. Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum diyenlerdenseniz başarılı diyetisyen Arzu Yamanel'in önerileri sizler için etkili olacak. İşte Arzu Yamanel'den diyet yapanlara özel tavsiyeler…

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN