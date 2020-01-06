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17 yaşında kansere yenildi

17 yaşında kansere yenildi
Giriş Tarihi: 6.1.2020

'IN Koçarlı ilçesinde beyin tümörü tedavisi gören 17 yaşındaki , hastanede hayatını kaybetti. Gencin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Ali Meze'nin cenazesi Bıyıklı mezarlığında toprağa verildi.

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde beyin tümörü tedavisi gören 17 yaşındaki Ali Meze, hastanede hayatını kaybetti. Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde yaşayan Funda ve Orhan Meze çiftçinin oğulları Ali Meze, bir yıl önce rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından gence beyin tümörü hastalığı teşhisi kondu. İzmir'deki hastanede tedavi gören Ali Meze, aniden fenalaştı. Meze, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Ali Meze'nin cenazesi Bıyıklı mezarlığında toprağa verildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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