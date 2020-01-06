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Can dostlarına oyuncaklarla sürpriz

Can dostlarına oyuncaklarla sürpriz
Giriş Tarihi: 6.1.2020

Ayvalık'ta, tıp doktoruyken görme engelli 'e gönlünü kaptırarak işini ve kariyerini geride bırakan Alman gelin 'in öncülüğünde sokak hayvanları için hazırlanan oyuncaklar, öğrenciler ve velileriyle birlikte yetkililerine teslim edildi.

BALIKESİR Ayvalık'ta, tıp doktoruyken görme engelli Namık Tuncel'e gönlünü kaptırarak işini ve kariyerini geride bırakan Alman gelin Sandy Tuncel'in öncülüğünde sokak hayvanları için hazırlanan oyuncaklar, öğrenciler ve velileriyle birlikte Ayvalık Belediyesi Köpek Barınağı yetkililerine teslim edildi.

GENİŞ KATILIM
15 Eylül Ortaokulu bünyesindeki 'Mini Mini Empati' kulübü üyelerinin yanı sıra okulun 4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileriyle hayata geçirilen projeye; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Murat Akıner'in yanı sıra barınağın veteriner hekimi Seher Görgün, Okul Aile Birliği üyeleriyle Okul Müdürü Soner Suyolcu'nun da destek verdiği öğrenildi. Hafta sonu tatilinde bir araya gelerek sokak hayvanları için evlerinde kullanmadıkları eski giyim eşyalarını oyuncak haline getiren minikler, Köpek Barınağı'na yaptıkları oyuncakları teslim ettiler. Teslimat sırasında Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Seher Tuna Görgün, Barınağın Koordinasyon Sorumlusu İlkay Buladanlı minik öğrencilere barınak ve barınaktaki sokak hayvanları hakkında bilgiler verdiler.

SUAT SALGIN

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