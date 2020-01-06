‘Cezaevinin bacası zehir saçıyor’

İzmir Buca'da oturanlar, Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda vasıfsız ve yüksek kükürt içeren yakıtların kullanılması nedeniyle hava kirliliği oluştuğunu, sağlıklarının tehlikeye atıldığını öne sürdü.

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İzmir Buca'da oturanlar, Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda vasıfsız ve yüksek kükürt içeren yakıtların kullanılması nedeniyle hava kirliliği oluştuğunu, sağlıklarının tehlikeye atıldığını öne sürdü. Cezaevinin taşınması için imza kampanyası başlatan Menderes Mahalle Muhtarı Çiğdem Çetinsöz, "Sabah çok ağır bir kokuyla uyanıyoruz. Simsiyah bir havada yaşamak istemiyoruz" dedi. İlçedeki Menderes, Barış, Vali Rahmi Bey ve Yiğitler mahallelerinin sakinleri, cezaevi bacalarından çevreye yayılan atıklar nedeniyle balkona dahi çıkamadıklarını söyleyerek önlem alınmasını istediler.



SABRIMIZ TAŞIYOR

Çetinsöz, "Ben 21 yıldır bu mahallede oturuyorum. 9 aydır muhtarlık yapıyorum. Bu mahallede yaşayan 3 aile KOAH hastalığına yakalandıkları için İzkent'e taşındı. Çamaşır asamıyor, balkona çıkamıyorlar. Oksijen alamamak insanı öldürür. Bakanlık cezaevine yatırım yapılmayacağını, çünkü buranın kaldırılmak üzere olduğunu söylemiş. Ama yıllardır konuşulan taşınmayla ilgili henüz bir tarih vermediler. Burada cezaevi istemiyoruz. Fareler, hamam böcekleri bir yana, son dönemde artan hava kirliliği sabrımızı taşırdı. Ben bir imza kampanyası başlattım. Bu imzaları Adalet Bakanlığı'na göndereceğim. Temennimiz cezaevinin buradan kaldırılması ama bu mümkün değilse bari kirliliğe önlem alınmalı" dedi.



MİNİBÜSLER İÇİN DURAK İSTİYORLAR

Aydın'ın ilçesi Kuşadası'ndaki Garaj Kavşağı'nda minibüslerin yolcu indirmek ve bindirmek için yol üzerinde durması, trafiğin sıkışmasına ve tehlikelere neden oluyor. Trafik yoğunluğunu artıran durumla ilgili vatandaşlar, minibüsler için durak cep yapılmasını istiyor. Durak cep ile minibüslerin yol üzerinde durmasının önüne geçileceğini kaydeden vatandaşlar, "Minibüslerin yol üzerinde durmasından dolayı trafik yoğunluğu artıyor. Bu yoğunluktan dolayı bölgede trafik adeta çileye dönüşüyor. Yolcu ve diğer sürücüler de kazalarla burun buruna geliyor. Yaşanan bu olumsuzluğun önüne geçilmesi için bölgeye durak cep yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.



TİRELİ SÜRÜCÜLERİN 'U DÖNÜŞÜ' İSYANI

İZMİR'İN Tire ilçesindeki Gölet mevkiinde ikamet eden vatandaşlar, İnönü Bulvarı'nı, Fatih Sultan Mehmet Çevre Yolu'na bağlayan kavşağa 'U' dönüşü yasağı gelince her seferinde evlerine ulaşabilmek için fazladan 5 km yol gittiklerini belirterek yetkililerden yasağının kaldırılmasını istediler. Yetkililerden yasağın bir an önce kaldırılmasını isteyen mahalliler, "Kavşağa yeni dikilen bir levhayla 'U' dönüşü yasaklandı. Daha önce, Gençlik Caddesi ile İnönü Bulvarı'nın kesiştiği noktada kavşak düzenlemesi yapılmasını talep etmiştik. Sorunumuz çözülmediği gibi yeni dikilen 'U dönüşü yapılmaz levhasıyla' mağduriyetimiz daha da arttı. Gölet yerleşim alanında yaşayan binlerce aile olarak bu uygulamadan olumsuz etkilendik. Trafik cezası yememek için otomobilimizle ayda en az 150 km fazladan yol yapıyoruz. Hem zamanımız boşa gidiyor hem de ekonomik kayba uğruyoruz" dediler.

MEHMET KAVAS / NADİR UYSAL