E-okul VBS giriş! e okulda sınav notu ve devamsızlık durumu sorgulama nasıl yapılır?

İlk dönemin sonuna doğru yaklaşılırken öğrenci devam durumu ve sınav notları da veliler tarafından merak ediliyor. E-okul VBS üzerinden öğrencinin okul durumu ile ilgili sorgulama yapılabiliyor. Peki VBS girişi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

e-okul VBS sistemi ile öğrencinin ders notu ve devamsızlık bilgisini öğrenmek isteyen veliler VBS sistemine yoğunlaştı. Birinci dönemin sonuna doğru gelirken öğrencinin durumunu VBS üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki E-okul VBS girişi nasıl yapılır? VBS ders notu ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için iMilli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurulmalıdır. T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir.

GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Sonrasında öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.