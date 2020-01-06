Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 6 Ocak Pazartesi hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 6 Ocak Pazartesi hava durumu...

MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (25-75 kg/m²), Kırklareli ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu ilçelerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı İSTANBUL °C, 8°C Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 4°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Pınarhisar, Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 6°C Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı