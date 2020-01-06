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Resim tablolarını pazar tezgahında satıyor

Resim tablolarını pazar tezgahında satıyor
Giriş Tarihi: 6.1.2020

Üniversitesi 'nde okuyan 3 çocuk annesi , masraflarını karşılayabilmek için hem pazarcılık hem de apartman temizliği yapıyor. Evlilikle üniversite okuma hayalinin yarım kaldığını belirten Karaoğlan, resim öğretmeni olabilmek için yaptığı eserleri pazar tezgâhında satıyor.

UŞAK Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nde okuyan 3 çocuk annesi Ayşegül Karaoğlan, masraflarını karşılayabilmek için hem pazarcılık hem de apartman temizliği yapıyor. Evlilikle üniversite okuma hayalinin yarım kaldığını belirten Karaoğlan, resim öğretmeni olabilmek için yaptığı eserleri pazar tezgâhında satıyor.
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