Resim tablolarını pazar tezgahında satıyor

UŞAK Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nde okuyan 3 çocuk annesi Ayşegül Karaoğlan, masraflarını karşılayabilmek için hem pazarcılık hem de apartman temizliği yapıyor. Evlilikle üniversite okuma hayalinin yarım kaldığını belirten Karaoğlan, resim öğretmeni olabilmek için yaptığı eserleri pazar tezgâhında satıyor.

UŞAK Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nde okuyan 3 çocuk annesi Ayşegül Karaoğlan, masraflarını karşılayabilmek için hem pazarcılık hem de apartman temizliği yapıyor. Evlilikle üniversite okuma hayalinin yarım kaldığını belirten Karaoğlan, resim öğretmeni olabilmek için yaptığı eserleri pazar tezgâhında satıyor.