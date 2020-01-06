UŞAK Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nde okuyan 3 çocuk annesi Ayşegül Karaoğlan, masraflarını karşılayabilmek için hem pazarcılık hem de apartman temizliği yapıyor. Evlilikle üniversite okuma hayalinin yarım kaldığını belirten Karaoğlan, resim öğretmeni olabilmek için yaptığı eserleri pazar tezgâhında satıyor.
UŞAK Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nde okuyan 3 çocuk annesi Ayşegül Karaoğlan, masraflarını karşılayabilmek için hem pazarcılık hem de apartman temizliği yapıyor. Evlilikle üniversite okuma hayalinin yarım kaldığını belirten Karaoğlan, resim öğretmeni olabilmek için yaptığı eserleri pazar tezgâhında satıyor.
Resim tablolarını pazar tezgahında satıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.