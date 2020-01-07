14 yıldır adalet peşinde koşuyor

Aydın’da 4 yaşında vincin altında kalan ve 20 ameliyat geçirerek mucize eseri kurtulan Suat Sezgin bugün 18 yaşında ve yüzde 51 engelli. Talihsiz genç, vinç şoförüne açılan 50 bin TL’lik tazminat davasının 14 yıldır sürmesinden çok dertli

Aydın'da 4 yaşında vincin altında kalarak mucize şekilde hayata tutunan ve 20 ameliyat geçiren Suat Sezgin (18) sakat kaldığı için çocukluğunu yaşayamadı. Kendisini sakat bırakan şoför hakkında ailesinin açtığı 50 bin liralık tazminat davasının 14 yıldır sonuçlanmasını beklediklerini söyleyen Sezgin, "Tazminat davası sonuçlanır ve ameliyat olursam, sağlığıma kavuşacağım" dedi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İncirliova'da Mecit ve Sevdet Sezgin çiftinin10 çocuğundan Suat Sezgin, 4 yaşında 2006'da sokakta oynarken, komşusu Ahmet Özhan'ın kullandığı tonlarca ağırlığındaki vincin altında kaldı. Feci kazada ağır yaralanan Sezgin, Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki ameliyattan sonra 6 ay yoğun bakımda ölümle pençeleşen Sezgin, mucize şekilde hayatta kaldı. Bacağından ve kalçasından 20 ameliyat geçiren Sezgin'in çocukluğu hastanelerde geçti.

PARAYA ÇEVRİLDİ

Sakat kalan ve yüzde 51 engelli raporu olan Sezgin'in ailesi çocuklarının hayatını karartan şoföre ceza ve 50 bin liralık tazminat davası açtı. Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ceza davasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda vinç sürücüsü Ahmet Özhan yüzde 20, Suat Sezgin ise yüzde 80 kusurlu bulunduğu ifade edildi. 5 yıl önce sonuçlanan davada mahkeme heyeti, vinç şoförü Özhan'ı 2 yıl hapisle cezalandırırken, ceza 6 bin lira para cezasına çevrildi.

14 YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Sezgin'in 14 yıl önce açtığı tazminat davası halen sürüyor. Sezgin ailesi, şimdiye kadar oğullarının tedavisi ve avukat masrafları için 150 bin lira harcadıklarını söyledi. Suat Sezgin'in ağabeyi Sedat Sezgin, davada 42'nci duruşmanın gelecek ay yapılacağını, 5 avukat ve 15 hakimin değiştiği davada bir türlü karar çıkmadığını dile getirdi. Kazanın ardından kardeşi Suat Sezgin'in hayatının kabusa döndüğünü belirten abisi Sezgin, "Kazanın ardından kardeşime yüzde 51 engelli raporu verildi. Sakat kaldığı ve kendi temel ihtiyaçlarını yapamadığı için 5'nci sınıftan okulu bıraktı. Psikolojisi bozulduğu için yıllarca konuşmadı. Kardeşimi en son İzmir'de özel bir hastaneye götürdük. Doktorları kardeşimin kalça kemiklerinin yerine takılarak yeniden yürüyebileceğini söyledi. Bu ameliyat için 15 bin lira ihtiyacımız var. Bu parayı karşılayacak gücümüz yok. 14 yıllık davanın sonuçlanıp adaletin yerini bulmasını bekliyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS