19 dilde ‘Aylan bebek’ şarkısı

MÜZİSYEN Şükrü Eker, çocuklar için bestelediği şarkıyı 19 dilde seslendirdi. Grup 5 Yıldız'ın kurucusu da olan Şükür Eker, "Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaşlardan ve katliamlardan en fazla çocukların etkilenmesi nedeniyle yaşanılan duyarsızlığa dikkat çekmek amacıyla bu şarkıyı besteledim" dedi.

MÜZİSYEN Şükrü Eker, çocuklar için bestelediği şarkıyı 19 dilde seslendirdi. Grup 5 Yıldız'ın kurucusu da olan Şükür Eker, "Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaşlardan ve katliamlardan en fazla çocukların etkilenmesi nedeniyle yaşanılan duyarsızlığa dikkat çekmek amacıyla bu şarkıyı besteledim" dedi. Eker, "Çocuğum olmamasına rağmen küçük vücudu kıyıya vuran Aylan bebek, Myanmar'da öldürülen, Afrika'da açlıktan ölüme terk edilen çocuklar beni çok üzdü. İnsanlığın bu olaylara duyarsız kalması da bu acımı ikiye katladı. Dünya genelindeki duyarsızlık bu projeyi yapmama neden oldu. Dünyaya barış ve insan sevgisi mesajını vermek istedik. Temel olarak savaşların insanlara özellikle çocuklara verdiği zararı farklı dillerde anlatmaya çalıştık" dedi. Önümüzdeki günlerde klibi çekilecek şarkı, Almanca, Türkçe, İngilizce, Japonca, Çince, Korece, İspanyolca, Rusça, Fransızca, Arapça, İtalyanca, Yunanca, Portekizce, Arnavutça, Boşnakça, Afrikaca, Rumence, Bulgarca ve Sırpça okundu.