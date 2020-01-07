Ayrılık bunalımı ölüme götürdü

İZMİR Balçova'da 27 yaşındaki Evrim Durakçı, iddiaya göre sevgilisinden ayrıldığı için girdiği bunalım sonrası, evindeki doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi.

İZMİR Balçova'da 27 yaşındaki Evrim Durakçı, iddiaya göre sevgilisinden ayrıldığı için girdiği bunalım sonrası, evindeki doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi. Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatırken, genç kızın daha önce bir kez kendisini asarak, iki kez de aşırı miktarda ilaç alarak ihtihar girişimlerinde bulunduğu ve yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi. Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL