Çifte cinayetin sanığı kendini asmak istemiş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren ve paralarını gasp eden, polisle girdiği çatışmada da bir polisi başından vurarak ağır yaralayan Enver Yıldız'ın (30) gözaltında intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren ve paralarını gasp eden, polisle girdiği çatışmada da bir polisi başından vurarak ağır yaralayan Enver Yıldız'ın (30) gözaltında intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.



PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Torbalı'da geçen 29 Aralık'ta saat 21.30'da Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini soran ama olumsuz yanıt alınca saldıran Yıldız, silahını ateşleyerek Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan 500 lira alıp kaçtı. Ardından 700 metre mesafede aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'i silah zoruyla evine götüren Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Doktorun eşi Hatice Gülcemal direnince onu da vurdu ve Harun Gülcemal'i ATM'ye götürerek 1500 TL çektirdi. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park kaldırıldıkları hastanede öldü. Cinayetleri para için işlediğini söyleyen Enver Yıldız'ın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde geçen 2 Ocak'ta bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın intihar girişiminin, polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi.

ÖMER DUR