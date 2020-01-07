Çiğli Belediyesi’nden ücretsiz zumba kursu

ÇİĞLİ Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların sosyal ve sportif aktivitelere katılmasını teşvik etmek amacıyla ücretsiz zumba kursu başlattı. Haftanın iki günü verilen derslere ortalama 70 kadın katılıyor.

ÇİĞLİ Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların sosyal ve sportif aktivitelere katılmasını teşvik etmek amacıyla ücretsiz zumba kursu başlattı. AİSEC programıyla Çiğli'ye gelen Cezayir asıllı Fatma Benhachani'nin eğitmenliğinde verilen kurslar Çiğli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Haftanın iki günü verilen derslere ortalama 70 kadın katılıyor. Hizmet ve projelerden ötürü memnun olduklarını belirten kursiyerler, derslerde hem keyifli vakit geçirdiklerini hem de sosyalleşme imkanı bulduklarını ifade ediyorlar.