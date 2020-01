‘Çukur’ isyanı

Sanayici Kenan Lider, aylardır yapılmayan fabrikasının önündeki çukur için isyan etti: KİN SİYASETİ, HİZMETE ENGEL OLUYOR

KARADENİZ fıkralarını andıran ilginç çukur olayı Torbalı Yazıbaşı Sanayi Bölgesi olan 29 Ekim Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde bulunan Tekbay Plastik Fabrikası önünde yaşandı. Sanayici Kenan Lider sosyal medya hesabından fabrikasının önündeki, İZSU'nun kazıp bir yılı aşkın bir süredir bıraktığı çukur nedeniyle yaşadıklarına ve halen yapılmamasına isyan etti.

'TOPA TUTARLAR'

"TORBALI Belediye Başkanı İsmail Uygur, eski Başkan Yaşar Görmez bu yolu kullanıyor diye yapmıyor. Lütfen bu partizanlığı bırakın iş yapın" diyen Kenan Lider, "Eski başkan fabrika komşum, o kullanıyor diye yol yapılmıyor. Eski Başkan Yaşar Görmez de İZSU kazdı Aziz Başkan yapmıyor' diyor. Kendisine, 'Sen yap Yaşar başkan dediğimde, 'Başkan kendi fabrikasının önünü yaptırıyor diye topa tutarlar' diye yapmadı" dedi.

FABRİKANIN yan komşusunun eski Torbalı Belediye Başkanı Yaşar Görmez olduğunu ve bunun bir şans mı yoksa kötü talihsizlik mi olduğuna karar veremediğini belirten Lider, "Eski Başkan Yaşar Görmez belediye başkanı olduğu dönemde defalarca kendisine söyledim. O da, İZSU kazdı büyükşehirin yapması lazım, ama biz AK Partili Belediyeyiz diye yapmıyor, diyordu.

BEN de kendisine, o zaman asfaltı sen yap, dediğimde, 'Yapma ağabey, başkan kendi fabrikasının önüne asfat atıyorlar diyerek topa tutarlar bunlar, diye yapmadı. Yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.



YABANCI MİSAFİRLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

AK Partili Belediye Başkanı Yaşar Görmez şimdi başkan değil. Torbalı Belediyesi'ne söylüyorum, yine yapmıyorlar. Nedeni de fabrika yan komşum Görmez Başkanın da bu yolu kullanması. Bu yol memleket meselesi oldu" diyen Lider, "Izdırap çekiyoruz. Bu sıkıntımızı kime anlatacağız bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



TEK isteklerinin sanayi bölgesi olan bu yolun bir an önce yapılması olduğunu dile getiren Lider, "Yurt dışından yabancı misafirler geliyor, inanın çukur dikkatlerini çekiyor. Kuruşuna kadar tüm vergilerimizi verdiğimiz Torbalı Belediyesi ya da kim olursa olsun yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL