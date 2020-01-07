Damarları temizleyen besinler hangileridir? sorusunun cevabı uzmanlar tarafından aktarıldı. Kalp rahatsızlığına yol açan damar tıkanıklığıyla daha bilinçli şekilde mücadele edilebilmesi için damarları temizleyen besinler vatandaşlara anlatıldı. Peki damarları temizleyen besinler hangileri?
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