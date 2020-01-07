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'de feci ! Otomobille araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de feci kaza! Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

07.01.2020, 19:08

'nin Serinhisar ilçesinde, araçla otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki kız, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Nurcan C. idaresindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, Serinhisar-Acıpayam kara yolunda Gökhan İhsan K'nin yol kenarına park etmeye çalıştığı 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün kızı Hilal C. (17), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Nurcan C. ile hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki Elif K, Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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