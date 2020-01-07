Filiz Tekin’den nakil yapılan iki kişi öldü

Eşi İbrahim Tekin tarafından dövülen ve yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği Münire İnanç ve Arife Aykut öldü, Ali Uslu ise komada. Uslu’nun kızı Başak Van Hove, “Bu işte ihmal var” dedi

İzmir'de eşi İbrahim Tekin'in 'Bakımsızsın' diyerek dövüp komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konuyu soru önergesiyle meclise taşırken, yoğun bakımdaki Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, "Nakil işlemlerinde ihmal olduğunu düşünüyoruz, soruşturulsun" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ödemiş'te eşi İbrahim Tekin'in darp etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledilmişti. Nakil işlemlerinden birkaç gün sonra, Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşınca, Ege Üniversitesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç perşembe günü, Aykut ise cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, Yoğun Bakım'a alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'SADECE BABAM KALDI'

Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, 15 Aralık'taki operasyondan sonra kendilerine her şeyin normal olduğunun söylendiğini belirterek, "Çok ağrıları olmasına rağmen doktorların dediğine inandık. Ardından 27 Aralık'ta da kendisi, diğer hastalarla art arda fenalaştı ve yoğun bakıma alındı. Önce menenjit olduğu düşünüldü, sonra yapılan araştırmalarda bunun izine rastlanmadığı açıklandı. Diğer 2 hasta vefat etti, şu an sadece babam kaldı. Bir çözüm bulunamıyor, ne olduğu bilinemiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan, babamın durumuyla ilgili bir inceleme başlatarak çözüm bulmalarını istiyoruz.



ŞİKAYETTE BULUNDULAR

3 Ocak'ta hayatını kaybeden Denizlili 60 yaşındaki dört çocuk annesi Arife Aykut'un kızı Songül Aykut, annesinin ölümüyle ilgili büyük üzüntü duyduklarını ve sadece sorumlularının bulunması için gereken yerlere şikayette bulunduklarını söyledi.

HASAN DURNA