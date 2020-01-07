Korkunç cinayeti itiraf ettiler

AFYONKARAHİSAR'DA domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak çuvalda bulunan cansız bedenin, kentte çobanlık yapan Afgan Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi.

AFYONKARAHİSAR'DA domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak çuvalda bulunan cansız bedenin, kentte çobanlık yapan Afgan Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri 740 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek cinayet şüphelilerinin, 1'i kadın 3 Afgan olduğunu tespit etti. Ankara'da yakalanan zanlılar cinayeti itiraf etti.

Afyon kent merkezi Yunus Emre mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evde 20 Aralık'ta, domuz bağı yapılarak, başı aşağı gelecek şekilde çuvala konulmuş halde cesedi bulunan Afgan Mohammedi'nin katil zanlıları polisin titizliğiyle tespit edildi. Afgan Z.A. adlı kadın ile U.R. ve Z.R. adlı erkek şüpheliler 3 Ocak'ta Ankara'da yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde cinayeti ayrıntılarıyla itiraf etti. Cinayetin kadın yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

NAİL AZBAY