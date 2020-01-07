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'da kar ve fırtına 2 elektrik direğini devirdi

Manisa'da kar ve fırtına 2 elektrik direğini devirdi

07.01.2020, 18:31

'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle devrilen 2 elektrik direği ekiplerin çalışmasıyla onarıldı. Karla mücadele ekiplerinin desteğiyle yamaçlardaki direklerin bulunduğu bölgeye hızla varan ekipler, direkleri yerlerine dikti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunt Dağı ve Spil Dağı bölgesinde kar ve fırtına nedeniyle kente elektrik sağlayan 2 direğin devrilmesi sonucu bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.


Çağrı üzerine devrilen direği onarmaya giden Gediz Elektrik'e bağlı ekiplere Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri de eşlik etti.

Karla mücadele ekiplerinin desteğiyle yamaçlardaki direklerin bulunduğu bölgeye hızla varan ekipler, direkleri yerlerine dikti.

AA

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