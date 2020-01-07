Ödülünü aldı şükretti

ABD'DE Oscar'ın öncüsü kabul edilen Altın Küre Ödülleri, önceki gece gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Mısır asıllı Ramy Youssef, sahnede ödülünü aldıktan sonra "Allah'a şükretmek istiyorum, Allahu Ekber" dedi.

ABD'DE Oscar'ın öncüsü kabul edilen Altın Küre Ödülleri, önceki gece gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Mısır asıllı Ramy Youssef, sahnede ödülünü aldıktan sonra "Allah'a şükretmek istiyorum, Allahu Ekber" dedi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Altın Küre kazanan Patricia Arquette'nin hedefinde ise ABD Başkanı Trump vardı.

ARQUETTE, İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

HEDEFTE TRUMP VARDI

DÖNÜP baktığımızda kimse Altın Küre'yi hatırlamayacak, savaşın eşiğinde olan ABD'yi hatırlayacak. 52 bomba tehdidi savuran bir tweet atan başkanı hatırlayacak. 2020'de oy verirken çocuklarımızın geleceği için daha iyi bir adım atalım.