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Şehirde nefes almak 23 paket sigaraya bedel

Şehirde nefes almak 23 paket sigaraya bedel
Giriş Tarihi: 7.1.2020

Yapılan araştırmaya göre ’in havasını solumak yılda 23 paket eş değer. Bu rakam ’da 16 ’da 17, ’da ise 38 paket olarak belirlendi

Hava kirliliği de en az sigara içmek kadar insan sağlığını olumsuz etkiliyor. İTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Toros'un nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre İzmir'in havasını solumanın yılda 23 paket sigara içmeye eşdeğer olduğu belirlendi. Bu rakam İstanbul'da 16, Ankara'da 17, Bursa'da ise 38 paket olarak belirlendi. Hava kirliliğine neden olan zararlı partikül maddeler (PM2,5) akciğer ve alt solunum yolları başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini artırıyor. İnsan sağlığını sigara kadar tehdit eden hava kirliliği dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rakamlarına göre her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor, Türkiye'de ise bu rakam 30 bin civarında.


KALP, CİĞER, BEYİN
Toros, "Havada kirliğe neden olan parçacıklara partikül madde (PM) diyoruz. Bu parçacıkların çapları 2,5 mikrometreden daha küçükse ve biz bunları soluyorsak önce akciğere sonra kalbe, damara en son da beyne kadar gidip hasara neden oluyor.

HASTALIKLARI TETİKLİYOR
GÖĞÜS Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fatih Hikmet Candaş ise, hava kirliliğinin büyük bir sorun olduğunu söyleyerek, birçok hastalığı tetiklediğini dile getirdi. Hava kirliliğine maruz kalan kişilerde inme, felç ve kalp damar hastalıklarının görüldüğünü ifade eden Candaş, "Özellikle KOAH alevlenmelerine, astım ataklarına ve akciğer enfeksiyonlarına sık rastlıyoruz" dedi.

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