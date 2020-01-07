Sigara yasağı ihlaline milyonluk ceza

MUĞLA İl Sağlık Müdürlüğü, 2019 yılında kapalı mekânlarda sigara içen kişi ve içilmesine izin verilen işletmelere yönelik 73 bin 826 denetim yaptı. Denetimlerde 323 işletmeye, 280 kişiye yasanın ihlal edilmesi nedeniyle cezai işlem uygulanırken, 12 işyerine kapatma cezası verildi.

MUĞLA İl Sağlık Müdürlüğü, 2019 yılında kapalı mekânlarda sigara içen kişi ve içilmesine izin verilen işletmelere yönelik 73 bin 826 denetim yaptı. Denetimlerde 323 işletmeye, 280 kişiye yasanın ihlal edilmesi nedeniyle cezai işlem uygulanırken, 12 işyerine kapatma cezası verildi. Kesilen toplam para cezası 960 bin lira olarak açıklandı. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, 2019 yılında tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanun uygulamaları ile ilgili veriler paylaştı. Rutin denetimlerin yanında Sağlık Bakanlığı 184 numaralı telefon ve 'Yeşil Dedektör' uygulamasına yapılan bin 588 ihbar denetimi, ekipler tarafından gerçekleştirildi.

ÇAPRAZ DENETİM

MUĞLA'DA aynı zamanda ilçeler arası 766 çapraz tütün denetimi yapıldı. 323 işletmeye sigara içilmesine göz yumduğu gerekçesiyle, 280 kişiye ise yasanın ihlal edilmesi nedeniyle cezai işlem uygulandı.

ADEM ÜLKER