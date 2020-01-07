Türkiye mozaiği tek çatı altında

30 federasyonu tek çatı altında toplayan kentin en büyük sivil toplum merkezi İzmir Konfederasyonu, İzmir Kent Konseyi yönetiminde güçlü bir yapıya sahip

SİVİL TOPLUM KÖŞESİ - TOLGA TEKİN

Balkanlardan engelli derneklerine, kadın derneklerinden hemşehri derneklerine toplumun tüm kesimleri kucaklayan İzmir Konfederasyonu tam bir Türkiye mozaiği profili çiziyor. 69 ilde teşkilatlanan Türkiye Demokratik Dernekler Federasyonu çatısı altındaki Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Derneği'ni de bünyesine alan konfederasyon ayrıca İzmir Kent Konseyi yönetiminde güçlü bir yapıya sahip. İzmir Konfederasyonu'nun yeni yönetim kurulu toplantısında İzmir Konfederasyonu (İZKON) Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve 30 federasyonun başkanı, "Ben yok, biz varız" mesajı verdi.



ÇOK BÜYÜK BİR AİLE

Yeni yönetimde 15 federasyonun bulunduğunu belirten Kocabıyık, "Toplumun tüm kesimleriyle bir Türkiye mozaiği oluşturduk. Hatta Türkiye Proteston Baptitst Kiliseleri Genel Başkanı Ertan Çevik Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız oldu" dedi. İzmir Konfederasyonu, İzmir'den Türkiye'ye açılan ilk ve tek konfederasyon olarak farkını ortaya koyuyor. 2014'te kurulan İzmir Konfederasyonu, hizmet ve projeler üreten sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında topluyor. Başkan Kocabıyık, "30 federasyon ile hareket eden büyük bir aileyiz. Birlik içinde el ele birbirimize güç vererek çalışmalar yapıyoruz" dedi.

AMACIMIZ HİZMET ETMEK

İzmir'den Türkiye'ye açılan bir dernek olarak ilk görevlerinin Anıtkabir'i ziyaret etmek olduğunu belirten Kocabıyık, "Türkiye'ye hitap edeceğimiz için Anıtkabir'e çelenk koyacağız. Amacımız siyaset değil hizmet" dedi. Toplantıya katılan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sivil toplum kuruluşlarına önem verdiğine dikkat çeken Nasır, "Bundan sonra çok daha önemli hale gelecek" dedi.



3 STK'NIN BAŞKANI

GENEL Başkan Yalçın Kocabıyık hem dernek hem federasyon hem de konfederasyon başkanlığını aynı anda yürütüyor. Türkiye Demokratik Dernekler Federasyonu çatısı altındaki Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Derneği yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapıyor.



"YENI ASIR'IN YANINDAYIZ"

YÖNETİM Kurulu Toplantısı'nda Yeni Asır'dan övgüyle bahseden İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Kocabıyık, "Yeni Asır, Türkiye'nin 125 yıllık marka değerine sahip çok önemli bir gazetesi. Biz İzmir'in sembolü Yeni Asır'ın yanındayız. Toplumun sesi Yeni Asır İzmir, Ege ve Türkiye için çok önemli bir yere sahip" dedi.

İZMİR KONFEDERASYONU YÖNETİMİ

Genel Başkan: Demokratik Dernekler Federasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık Genel Başkan Vekili: İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Hayrullah Eligül Genel Sekreter: İzmir Mardinliler Federasyonu eski Başkanı Beşir Tunç Genel Sayman: Ege Folklor Federasyonu Başkanı Nebi Kayan Dış İlişkiler: Türkiye Baptist Kiliseleri Başkanı Ertan Çevik Yerel Yönetimler: Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanı Doğan Kılıç Sosyal İşler: Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan Organizyonlar: Konyalılar Federasyonu Başkanı Yusuf Devebacak İdari ve Mali İşler: Uluslararası Balkan Federasyonu Başkanı Ekrem Selimler Medya ve Tanıtım: Anadolu Birliği Genel Başkan Vekili Mustafa Yıldız AR-GE, Proje: Afyonkarahisar Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Danışman Gençlik ve Spor: Ege Bölgesi Gençlik Federasyonu Başkanı Behlül Murat Maral Kültürel Faaliyetler: Niğdeliler Federasyonu Başkanı Hasan Gallenkuş Mali İşler ve Muhasebe: İzmir Federasyonu Proje Koordinatörü Ahmet Güral