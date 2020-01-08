Adalet Mahallesi sakinleri doğalgaz istiyor

İzmir Bayraklı'da oturdukları mahallede doğalgaz ve internet altyapısı olmayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. 40 metre ileride doğalgaz ve internet altyapısı olduğunu aktaran vatandaşlar, "Hemen yanı başımızdaki binada hem doğalgaz hem internet altyapısı var ancak bizde yok. Soğuklarda ısınma problemi yaşıyoruz" dedi.

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İzmir Bayraklı'da oturdukları mahallede doğalgaz ve internet altyapısı olmayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. 40 metre ileride doğalgaz ve internet altyapısı olduğunu aktaran vatandaşlar, "Hemen yanı başımızdaki binada hem doğalgaz hem internet altyapısı var ancak bizde yok. Soğuklarda ısınma problemi yaşıyoruz" dedi.

ISINMA PROBLEMİ VAR

Adalet Mahallesi 1593/2 Sokak numara 6'da oturan vatandaşlar sokaklarına doğalgaz servis kutusu getirilmesini talep etti. Vatandaşlar çözüm için daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurduklarını ancak kendilerine 'Mücbir sebep olarak değerlendirilen diğer bir ifade ile imalatın uygun olmadığı alanlarda yer aldığı' şeklinde bir gerekçe sunulduğunu ifade etti. Doğalgaz şirketine de konu ile ilgili her başvuru yaptıklarında farklı cevaplar aldıklarını iddia eden vatandaşlar, "Sokağımızda hiçbir firmanın internet ya da doğalgaz altyapısı yok. Doğalgaz için tesisat hazır ama yeterli altyapı desteği verilmediği için mağdur durumdayız" dedi.



HALKAPINAR MOLOZ VE ÇÖPE TESLİM OLDU

İZMİR Konak Halkapınar Aktarma İstasyonu'nda metrodan otobüse ya da otobüsten metroya binen yolcular söz konusu alanın bakımsız olduğundan dert yandı. Özellikle köprünün alt kısmının moloz ve çöplerle dolu olduğunu belirten vatandaşlar yetkililerden bir çözüm istedi. Halkapınar Aktarma İstasyonu ve otobüs son duraklarının bulunduğu bölgenin hali görenleri şaşkına çevirdi.

İZMİR'E YAKIŞMADI

SÖZ konusu alanın adeta kaderine terk edildiğini, özellikle köprü altının moloz ve çöplerle dolu olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu ve buna benzer görüntülerin İzmir'e yakışmadığını söyledi. Halkapınar otobüs son durağındaki yetkililere bu konuda uyarıda bulunduklarını ancak hiçbir sonuç alamadıklarını vurgulayan vatandaşlar, "Halkapınar'da otobüsten metroya ya da metrodan otobüse giderken gördüğümüz manzara hiç hoş değil. Sizin aracılığınızla sesimizin yetkililerin duymasını istiyoruz" dedi.



KADINLARDAN ÇAMURLU YOL İSYANI

AYDIN'IN Evciler Mahallesi'ndeki toprak yollar, yağmur yağışıyla adeta çamur deryasına dönüştü. Sokağa çıkmak için çizme giymek zorunda kalan kadınlar, mağdur olduklarını belirterek yetkilileri göreve davet etti. Çine ilçesi Evciler Mahallesi'nde bozuk ve bakımsız yollar, vatandaşların kabusu oldu.

ÇOCUKLAR DA GEÇİYOR

ÇAMUR deryası olan yollarda vatandaşlar ne yürüyebiliyor ne de araçlar geçebiliyor. Çocukları taşıyan servis aracının sokağa giremediğini, evlerine misafir çağıramadıklarından yakınan vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkilileri göreve davet etti. Yaşadıkları yol çilesinin sona ermesini isteyen kadınlardan Saliha Peslan, "Böyle olur mu? Allah korusun nasıl gelecek ambulans. Öğrenci servisleri de gelemiyor. Çocuklarımız ayağının çamuruyla okula gelip gidiyor. Yetkililer göreve davet ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS