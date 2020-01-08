Babil ilk bölümü ne zaman? Babil dizi oyuncuları kimler? Babil dizi konusu ne?

Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi kadrosunda başarılı oyuncuların bulunduğu ekranların yeni dizisi Babil izlecisiyle buluşacak. Babil'in ilk bölümü öncesi diziseverler tarafından 'Babil dizi oyunları kimler?, Babil dizisinin konusu ne?, Babil 1. bölümü ne zaman, hangi kanalda?' soruları merak konusu oldu. İşte Babil dizisi ile ilgili detaylar...

Ekranların yeni dizisi Babil izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Babil'in ilk bölümünü merakla bekleyen diziseverler 'Babil dizi oyunları kimler?, Babil dizisinin konusu ne?, Babil 1. bölümü ne zaman, hangi kanalda?' sorularına yanıt aradı. İşte Babil dizisiyle ilgili merak edilenler... BABİL DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı merakla beklenen Babil dizisi Star Tv'de 17 Ocak Cuma 20.00'da izleyicisiyle buluşacak. BABİL DİZİ OYUNCULARI KİMLER? İrfan (Halit Ergenç),

Egemen (Ozan Güven),

Ayşe (Aslı Enver),

İlay (Birce Akalay),

Eda (Nur Fettahoğlu),

Süleyman (Mesut Akusta),

Deniz (Beren Kasımoğulları) BABİL DİZİSİNİN KONUSU NE? İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?