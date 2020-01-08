  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Diyette doğru sanılan 10 efsane

Diyette doğru sanılan 10 efsane

Diyette doğru sanılan 10 efsane

08.01.2020, 12:55

1) 'Saat 19:00'den sonra yemek yemek -ara öğün yapmak kilo aldırır'
Bu efsaneyi 'Saat 19:00'dan sonra hiçbir şey tüketmezsem kilo veririm' şeklinde de duymuş olabilirsiniz.

Kilo kaybı vücudun dengesine göre gerçekleşir. Gün içinde alınan kaloriden daha az kalori yakılıyorsa enerjinin fazlası vücuttan atılamamış demektir. Ayrıca alınan kalorinin içeriğinin karbonhidrat, protein, yağ gruplarından ne kadarının olduğu da önem taşımaktadır. Karbonhidrat ve yağdan zengin yiyecekleri akşam saatlerine çok bırakmamak kan şekeri dengesini sağlamak adına doğru bir hareket olacaktır. düzenini de eğer akşam saatlerinde azalmaktaysa kalorisi daha makul olan bir öğün/ tercihi yapmak doğru olacaktır

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyette doğru sanılan 10 efsane haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN