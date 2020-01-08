Diyette doğru sanılan 10 efsane

1) 'Saat 19:00'den sonra yemek yemek -ara öğün yapmak kilo aldırır'

Bu efsaneyi 'Saat 19:00'dan sonra hiçbir şey tüketmezsem kilo veririm' şeklinde de duymuş olabilirsiniz.

Kilo kaybı vücudun enerji dengesine göre gerçekleşir. Gün içinde alınan kaloriden daha az kalori yakılıyorsa enerjinin fazlası vücuttan atılamamış demektir. Ayrıca alınan kalorinin içeriğinin karbonhidrat, protein, yağ gruplarından ne kadarının olduğu da önem taşımaktadır. Karbonhidrat ve yağdan zengin yiyecekleri akşam saatlerine çok bırakmamak kan şekeri dengesini sağlamak adına doğru bir hareket olacaktır. Fiziksel aktivite düzenini de eğer akşam saatlerinde azalmaktaysa kalorisi daha makul olan bir öğün/ara öğün tercihi yapmak doğru olacaktır