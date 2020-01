E-okul not sorgulama! VBS e-okul öğrenci ve öğretmen giriş!

Okulların yarıyıl tatiline girmesine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler e-okul giriş ile okul durumunu sorguluyor. E-okul ile devamsızlık, yazılı ve sözlü sınav sonuçları, öğrencinin aldığı başarı belgeleri gibi birçok veriye erişilebiliyor. Peki VBS e-okul not sorgulama nasıl yapılır? İşte e-okul giriş ekranı...

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurulması gerekmektedir.

İstenen T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır. Açılan ekranda Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

E-okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yılsonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.