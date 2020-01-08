HAARP projesi nedir? HAARP projesi ne demek?

Yaşanan depremlerin ardından HAARP projesi gündeme geldi. ABD'nin Alaska'da kurduğu bir araştırma programı olan HAARP projesinin anlamı özellikle İran'da yaşanan deprem sonrası daha da merak ediliyor. Peki HAARP projesi nedir? HAARP projesi depremi tetikler mi? İşte merak edilenler...

HAARP projesi nedir? HAARP projesi ne anlama gelmektedir? sorusu özellikle yaşanan depremler sonrası merakla araştırılıyor. İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde gelen deprem sonrası HAARP projesi daha da merak edilmeye başlandı. Peki HAARP projesi nedir? HAARP projesi ne anlama gelmektedir? İşte merak edilenler...

HAARP PROJESİ NEDİR?

HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

Radyo elektronik vericisi kısa adıyla "HAARP" araştırma istasyonu, 1997 yılında devreye girdi. Sırp bilimadamı Nikola Tesla'nın teorilerinin hayata geçirildiği istasyon 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonesfere gönderiyor.



Belirli bir alan üzerinde güneşten bin misli daha kuvvetli enerji gönderebilme özelliği taşıyor. Uzmanlara göre, bu yapay ışınların yeryüzünden 600 km. yüksekte yansıtılarak dünyanın herhangi bir bölgesine yönlendirilmesi durumunda HAARP, bölgede mikrodalga fırın etkisi yaratıyor.

HAARP PROJESİ NEREYE KURULDU?

Projede kullanılan frekans aralığı, 2.8-10 MHz arasıdır. Çıkış gücü ise resmi kaynaklarda 3.6 Gigawatt olarak belirtilmesine karşılık 10 Gigawatt'a çıkarılabileceği açıklanmaktadır. Bu enerji dünyadaki en büyük radyo vericisi ünvanını, tesise kazandırmaktadır. Böylelikle merkezin 1 saat boyunca çalıştırılması durumunda Hiroşima'ya atılan atom bombası kadar enerji ortaya çıkaracağı hesaplanmıştır.

HAARP, çok ilginç bir yerde konuşlanmıştır: Alaska-Gakona. Tesis, Gakona'da askeri üssün yakınlarında ve kimsenin girmediği özel bir alanda tesis kuruldu.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK RADYO VERİCİ ÜNVANI

HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır. Elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yapılan bölge uçaklar için yüksek derecede tehlikelidir. Herhangi bir uçağın yaklaşması durumunda kurulu olan antenler faaliyetlerini otomatik olarak durdurmaktadır.

HAARP sistemi tam 180 kablodan oluşur ve toplamda 36 Milyon Watt enerji açığa çıkarır. Bu enerji, dünyadaki en büyük radyo vericisidir.

HAARP İLE NELER YAPABİLİR?

Yeraltındaki Enerji ve Maden yataklarını ortaya çıkarma,

İklimleri kontrol edebilme,



Suni Deprem oluşturma,



Radar ve Uyduları kontrol edebilme,

Nükleer patlama oluşturabilme.

Ozon tabakası ile oynanabilir,

Okyanus dalgalarını kontrol edebilir,

Kutupları eritebilir.