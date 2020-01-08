Kar ve fırtına esareti sürüyor

Dün yoğun kar yağışı birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Yolların kapandığı il ve ilçelerde okullar tatil edilirken, Manisa’da araçlar kara battı, Ödemiş’te göl dondu, Balıkesir’de minare yıkıldı, Bodrum’da kaçaklar son anda kurtarıldı

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, sağanak ve şiddetli fırtına birçok bölgede hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yüzünden kapanan yolları trafiğe açmak için karayolu ekipleri günboyu çalışma sarf ederken, dün yine birçok ilde okullar tatil edildi. Aşırı fırtına ve tipi yüzünden Bolu'nun Gerede, Balıkesir'in Balya, Niğde'nin Ulukışla, Çanakkale'nin Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada, Çan, Yenice ve Eceabat, Eskişehir'in Günyüzü, Karabük'ün Ovacık, Mersin'in Çamlıyayla ilçeleriyle yoğun kar yağışının sürdüğü Isparta'da kent merkezi ve 6 ilçenin belde ve köylerinde eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Meteorolojinin şiddetli fırtına uyarısı verdiği Muğla Bodrum'da, 78 kaçak lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalandı ve kurtarıldı. Uzmanlar, bu havada lastik botlarla adalara gitmek için yola çıkmanın ölüm yolculuğuna çıkmak olduğunu söyledi. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı lastik bot durduruldu. 10 Suriye, 3 Orta Afrika, bir Mısır, 35 Filistin, 20 Somali, 4 Yemen, 3 Suriye, 1 Güney Afrika ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 78 kaçak göçmen fırtınalı sularda boğulmak üzereyken kurtarıldı. İnsan taciri olduğu öğrenilen bir kişi yakalandı.

GÖL BİLE BUZ TUTTU

İzmir Ödemiş'te soğuk havaların etkisini göstermesiyle ilçeye bağlı turistik Gölcük mahallesinde, gölün büyük bir bölümü dondu. 1.050 rakım yükseklikteki Gölcük'te akşamdan başlayan kar yağışı yoğun şekilde sürerken kar kalınlığı 25 ila 30 santimetreye ulaştı. Yolun kapandığı Gedik Düzü, Karşıyaka, Danacılar mevkileri ile Boğaz mahallesinde, Ödemiş Belediyesi ekipleri yaptığı çalışmalarla yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.





MANİSA'DA KAR ALARMI

Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle alarm verildi. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi buldu, yetkililer dağa çıkılmaması için vatandaşları uyardı. Kar nedeniyle elektrik direkleri devrildi, ekipler yol açma ve tuzlama çalışmalarına start verdi. Spil'in zirvesine çıkan vatandaşların kayak keyfi renkli görüntülere sahne olurken, kara saplanan araçlar ise diğer araçların yardımıyla saplandıkları alanlardan çıkarılabildi.

DİREK DE DEVRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, Manisa'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Alaşehir, Gördes, Ahmetli, Salihli, Akhisar, Selendi, Demirci, Turgutlu, Kula ve Yunuseme ilçelerinde rakımı yüksek noktalarda etkisini gösteren kar yağışına ekiplerimiz hızla müdahale ediyor. Önceden aldığımız önlemler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi. Yunt Dağı ve Spil Dağı'nda kar yağışı elektrik direklerini devirdi. Devrilen direği onarmaya giden GEDİZ Elektrik ekiplerine karla mücadeleciler eşlik etti. Karla mücadele ekiplerinin desteğiyle olay yerine hızla varan GEDİZ Elektrik'e bağlı ekipler, devrilen direği yerlerine dikti.





ŞİDDETLİ RÜZGAR MİNAREYİ YIKTI

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören minare vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Erdek, Yukarı Yapıcı mahallesinde şiddetli rüzgar, cami minaresinin alem ve külah kısmının kopmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri Erdek Yukarı Yapıcı Camii'nin minaresine merdiven yardımıyla çıkarak kopan parçaları aldı.





BEBEĞİNİ EVDE DOĞURDU

Manisa Alaşehir'de Karadağ mahallesinde kar yağışı nedeniyle evde doğum yapmak zorunda kalan Tuğba Türk ve bebeği belediye ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. Dün sabaha karşı 03.00'te doğum sancılarıyla kıvranan kadın kapanan yollar yüzünden çaresizce evde doğum yapmak zorunda kaldı. O esnada çalışma yapan belediye ekipleri kısa sürede kapanan yolu açarak doğum yapan anneye ulaştı ve bebeğiyle birlikte hastaneye yetiştirdi.