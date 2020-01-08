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Kızılçay Vadisi’nde geçmişe yolculuk

Kızılçay Vadisi’nde geçmişe yolculuk
Giriş Tarihi: 8.1.2020

'DA doğa ile tarihin buluştuğu Kızılcay Vadisi'nde doğaseverler geçmişten günümüze yolculuğa çıktı. ve () üyeleri de gerçekleştirdi.

AYDIN'DA doğa ile tarihin buluştuğu Kızılcay Vadisi'nde doğaseverler geçmişten günümüze yolculuğa çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) üyeleri de Kızılcay vadisine gerçekleştirdi.

GÖRKEMLİ SİLUET
DOĞASEVERLER, vadinin içinde Tralleis'e su taşıyan Roma Dönemi'ne ait bir mühendislik harikası olan Karakemer'in görkemli siluetini hayranlıkla izledi. Kentin güzelliklerine şahit olduklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu topraklar mutlaka korunmalı" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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