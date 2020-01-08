Köpekten kaçan Rojin feci kazada can verdi

İzmir Menemen’de başıboş köpeklerin kovaladığı 14 yaşındaki Rojin Yakıt, yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen bir araç, aniden önüne çıkan Rojin’e çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı

İzmir'in Menemen ilçesinde Pazar günü korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, kendisini kovalayan köpekten korkup yola çıkan Rojin Yakıt (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Pazar akşamı İzmirÇanakkale yolunda meydana geldi.

Sekizinci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca can havliyle yola koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki otomobil, aniden önüne çıkan Rojin Yakıt'a çarpmaktan kaçamadı. Rojin çarpmanın şiddetiyle savrulup yerde kalırken, sürücü ve çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Rojin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt'ın cenazesi ise kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti